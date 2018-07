Finti carabinieri e finto tecnico del gas: in 3 per raggirare l'anziana

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) - «Devo verificare che i fornelli del gas funzionino bene». Con questa scusa unentra nella casa di una anziana di 86 anni di. Sono le 12.30 di ieri e sta per essere messa a segno l'ennesima truffa con furto a una pensionata. Dopo pochi minuti, infatti, nella residenza dell'anziana si presentano anche: indossano una finta uniforme e le mostrano un sacchetto contenente dei gioielli, per un valore di 10mila euro, e una cornice con una foto.Si tratta dei monili dell'anziana e di una foto che aveva in casa. Sicuramente i due finti tutori dell'ordine li avevano rubati mentre la donna era stata distratta dal finto tecnico del gas. La pensionata è stupefatta: la cornice e i gioielli sono proprio i suoi. A quel punto i due finti carabinieri le dicono che in casa sua sono entrati i ladri e che è quindi necessario verificare se manca qualche altra cosa.L’anzianaconsegnando loro un sacchetto contenente altri gioielli. Con la scusa di eseguire un controllo sui preziosi, i due finti carabinieri si allontanano di corsa e pure il finto tecnico scompare in un battibaleno, facendo perdere le sue tracce. Solo dopo una decina di minuti l’anziana capisce di essere stata raggirata e chiama i carabinieri di Aviano raggiungono la dimora per eseguire tutti gli accertamenti e cercare tracce utili per identificare gli autori del furto.