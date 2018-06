Scivola nel canale e muore annegato: riaffiora corpo di un operaio 44enne

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - Cade nel canale,e il suo corpo affiora il giorno dopo a. A essere rinvenuto senza vita, intorno alle 17 di oggi, mercoledì 20 giugno, in prossimità di via dei Bagni Nuova, undi 44 anni di origini romene, residente a Monfalcone, dipendente di una ditta esterna che lavora anche per Fincantieri.L'uomo è rimasto in acqua per almeno 24 ore. Non si tratta di un tragico gesto. In tasca aveva il telefonino, il portafoglio con 250 euro appena prelevati, e i suoi documenti. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. L'ipotesi, al momento, è quella della. Sul caso indaga la polizia di Stato di Gorizia e del Commissariato di Monfalcone. Sul posto, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco, per il recupero del corpo, e al personale medico, anche i carabinieri del Norm della Compagnia di Monfalcone.