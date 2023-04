Travolto da un portone: grave un bambino, elitrasportato in ospedale a Udine

SAN QUIRINO - Un bambino è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente domestico accaduto nelle pertinenze di una abitazione che sorge nel comune di San Quirino.

Per cause in corso di accertamento, il minorenne è stato travolto da un portone, riportando più lesioni. Le persone che erano con lui in quel momento hanno spostato il portone e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il bambino per cui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile, sempre cosciente. Attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Sacile. Informati i Vigili del fuoco.