Giovane, chiacchierona e ladra: tenta di derubare la mamma dell'assessore

di Emanuele Minca

PORDENONE - Entrano in casa con una scusa e tentano di derubare una. L'episodio è accaduto nella serata di sabato a Orcenico Inferiore. La donna finita nel mirino dei ladri è conosciuta in paese anche perché(e del fratello Silvano che vive a Pordenone) dell'Amministrazione guidata dal sindaco Francesca Papais. Hanno approfittato della gentilezza di Alessandrina, la donna ha quasi 90 anni (li compirà a giugno), che vive da sola in una villetta in via Treviso a Orcenico Inferiore.Stando alla denuncia presentata ai Carabinieri di Fiume Veneto ieri mattina dalla stessa donna e dal figlio Silvano, l'anziana ha subìto una intrusione in casa da parte di alcune persone con lo scopo di rubare denaro e oggetti preziosi. Unaavrebbe avvicinato l'anziana che era in terrazzo. E' questa una delle pratiche più comuni usate dai ladri per catturare l'attenzione delle persone e conquistare la loro fiducia così da farsi invitare in casa. «Mia madre non ha sospettato nulla di strano - racconta il figlio Silvano - ed è entrata in casa, seguita dalla ragazza per cercare il numero di telefono». Secondo la descrizione fornita,Sempre secondo la denuncia ha distolto l'attenzione della novantenne chiedendole un bicchiere d'acqua e così si sono spostate in: nel frattempo un complice aveva chiuso una delle porte della stessa cucina così da rendere più difficile, nel caso, arrivare nelle altre stanze mentre frugavano nei cassetti...