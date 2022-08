CASARSA - È un uomo sulla cinquantina, è italiano ed è un frequentatore abituale del bar Pashà di Casarsa, dettaglio che lascia intendere che si tratti di una persona residente nella zona, magari proprio nello stesso paese del poeta Pasolini, o in qualche comune limitrofo. È quello che si sa, per il momento, sul fortunato vincitore di oltre 748mila euro, ottenuti grazie ad un “5+1” centrato al SuperEnalotto.



SERATA FORTUNATA

Il signore, ora quasi milionario, ha fatto la sua giocata più bella martedì sera, tra le ore 22 e le 22.30, una volta acquistato un biglietto nel punto vendita del Pasha Group di Via Pasolini. Il tagliando è stato venduto tramite il sistema quick pick, con cui è il terminale a scegliere casualmente i numeri della combinazione. Il tutto si è consumato nel giro di pochi minuti: posizionata la schedina nell’apposita macchinetta che confronta i numeri giocati con quelli dell’ultima estrazione, è scattato il momento di shock. Shock nell’accezione più positiva del termine. Sul display apposito, in qualche secondo, è comparsa la cifra della vincita: 748.557,81 euro.



FREQUENTATORE ABITUALE

«Sono numeri che non vedi spesso. La prima cosa che ti viene da pensare è: cosa faccio adesso?», ha raccontato Simone Piscitelli, barista che ha venduto il biglietto al vincitore. «Anche se non ho vinto io quei soldi, solo ad assistere alla scena sono andato nel panico – ha continuato il giovane – non sapevo neanche come comportarmi: con numeri del genere non sai proprio come reagire». Il signore baciato dalla dea bendata aveva già tentato più volte la fortuna: «Viene qui al Pashà abbastanza spesso, a volte per giocare al SuperEnalotto, a volte per bersi un bicchiere, o anche entrambe le cose», ha specificato Piscitelli, che non può sbilanciarsi troppo sulla sua identità. «Ad ogni modo, posso dire di averlo già visto, ma non di conoscerlo – ha allargato le braccia il giovane – neanche volendo saprei indicare età e provenienza esatte del signore. Vediamo tanti clienti, ma non con tutti entriamo in confidenza». Nessun dettaglio, dunque, sulle condizioni familiari dell’uomo.



NELL’ANONIMATO

Una cosa, invece, è certa. Il vincitore ha avuto un’ulteriore fortuna nella fortuna: «Al momento della giocata il locale era meno affollato di altre volte, ed è potuto scappare via subito. Se ci fossero state tante persone si sarebbe creata confusione e sarebbe stata una situazione più complicata per lui», ha analizzato Piscitelli. «Comunque al suo posto sarei corso via anch’io – ha scherzato il barista – non avrei raccontato niente a nessuno e me ne sarei andato in un posto lontano». Denise Frattolin, altra giovane barista, non era in servizio martedì sera, ma si trovava a sua volta al Pashà come cliente nel momento clou. Era negli spazi esterni del locale e non è riuscita a vedere il misterioso vincitore. Le emozioni, però, le ha vissute tutte: «Il mio collega Simone era con gli occhi a palla dopo aver visto il display e per qualche minuto nessuno ha capito più niente. Era come se fossimo andati tutti in modalità ‘stand by’». «Quando abbiamo realizzato quello che è successo, è stata una bella sensazione. Non ho mai visto nessuno che abbia vinto questa cifra», ha continuato la ragazza.



«TORNA A TROVARCI»

Sono tutti contenti per il signore che ora può contare su quasi 750mila euro in più. «Gli facciamo le nostre congratulazioni. I soldi servono sempre, soprattutto in questo periodo di crisi», hanno affermato i baristi. «Spero che torni presto a bere un caffè qui – ha auspicato Denise Frattolin – e spero per lui che possa farsi, prima di qualsiasi progetto, magari una bella vacanza in un posto esotico». «Non ho ricordi di vincite simili a Casarsa nemmeno quando c’erano le lire - ricorda il sindaco Claudio Colussi - spero che il vincitore sia una persona che ha bisogno e spenda i soldi in modo ragionevole».