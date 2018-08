ROVEREDO IN PIANO - Il cadavere di un uomo, dell'apparente età di 40 anni, è stato trovato in un luogo pubblico nel comune di Roveredo in Piano (Pordenone). L'uomo sarebbe morto in seguito alle ferite da arma da fuoco che sono state riscontrate sul corpo. Si tratterebbe di un suicidio. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Sacile.

