Genitori trovano il figlio di 43 anni impiccato nella camera da letto

di Vittorino Bernardi

THIENE - È stata una mattinata, quella odierna, diper un’anziana coppia di coniugi che non trovando in cucina per la colazione il figlio 43enne l’ha cercato in camera e con il letto vuoto lo ha chiamato senza ricevere risposta, per trovarlo in casa in una tragica scena che probabilmente ha minato per sempre la loro vita e salute: aAngosciati hanno chiamato il 118. Giunti in casa con i carabinieri della compagnia di via Lavarone i sanitari del Suem di Santorso nulla hanno potuto fare se non certificare ildel figlio. La salma del 43enne è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Alto Vicentino. Il riserbo sul caso è massimo da parte da parte ei carabinieri del capitano, impegnati nei rilievi le legge del caso. Pare che il 43enneda tempo di una forma di, del male di vivere.