Studente 18enne incesurato spaccia davanti a scuola: arrestato. In tasca aveva 815 euro

PORDENONE - Un ragazzo di 18 anni, studente, incensurato, è stato arrestato questa mattina per l'ipotesi di reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Il giovane si trovava in via San Quirino, a Pordenone, non lontano dagli istituti scolastici, seduto su una panchina, in compagnia di tre coetanei. Sono stati identificati e sottoposti a controllo da parte di una Volante della Polizia. Al 18/e sono stati trovati oltre 100 grammi di hashish, un coltello da burro con la lama intrisa di sostanza stupefacente; un bilancino digitale di precisione funzionante e 815 euro in banconote di piccolo taglio. La Procura di Pordenone, non ravvisando ulteriori esigenze cautelari, ha disposto l'immediata liberazione del giovane.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Caorle, presi i baby pusher: chi sono, quanto guadagnavano e dove... ROMA Liceo Montale, le chat della preside: «Sono state... PORDENONE Spaccio di droga agli studenti: arrestato un 21enne, denunciato un...