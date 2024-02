Chef under 35 in vetrina a Pordenone: ecco lo Stars cooking young challenge

di Andrea Ciprian

È in corso a Pordenone la seconda edizione di “Stars cooking – young challenge”, il congresso ideato dal giornalista e conduttore TV Fabrizio Nonis, El Bekér, per dare luce e promuovere il mondo dei giovani chef in cucina.

L'evento è in calendario lunedì 5 e martedì 6 febbraio, due giornate in cui saliranno in cattedra 8 giovani prestigiosi cuochi per proporre le loro idee di cucina legate al tema cardine di quest’edizione: "Emancipazione etika".

Lo scopo di questa serie di appuntamenti è quello di creare una proiezione al futuro per quanto riguarda il mondo della cucina dei giovani chef contemporanei. Si affrontano temi come la scelta etica dei prodotti, la multietnicità, ma soprattutto si parlerà del futuro della cucina italiana e mondiale, con coloro che saranno i protagonisti del mondo della cucina nazionale e internazionale nei prossimi anni.