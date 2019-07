Speleologo mestrino resta bloccato in una cavità dai detriti: salvato

Al rientro da una cavità in esplorazione non distante da località Crosetta in Cansiglio ai confini fra le province di Pordenone e Treviso, uno speleologo 60enne di Mestre è rimasto bloccato in fase di risalita in una fessura improvvisamente ostruita dai detriti caduti dall'alto. È successo questa mattina intorno alle 12,30.



L'uomo, ultimo dietro a due compagni, stava passando la stessa strettoia verticale percorsa senza problemi all'andata quando, probabilmente a causa dell'accumulo di detriti caduti dall'alto, non è più riuscito a risalire . Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre della 6. Delegazione speleologica del Veneto, stazioni speleo Veneto Orientale e Vicenza che, a una decina di metri di profondità, hanno liberato dal materiale la strettoia e assicurato lo speleologo sollevato da fuori verso l'alto con un paranco.

