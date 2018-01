di Paola Treppo

Particolari e ricordi del prof sul Gazzettino del 23 gennaio

PORDENONE - Undi 64 anni,, architetto molto conosciuto in città e in provincia anni si è sentito male mentre si trovava a scuola a, alGrigoletti di via Interna. L'uomo ha perso i sensi e si è accasciato intorno alle 10 di oggi, lunedì 22 gennaio. Immediati i soccorsi con una chiamata tempestiva al numero unico di emergenza del Fvg, il Nue 112. La centrale operativa Sores di Palmanova si è messa in contatto con la centrale dei vigili del fuoco, che sorge a poca distanza dal liceo, sempre in via Interna. Intanto è stata inviata un'ambulanza inI pompieri hanno raggiunto in un attimo ladove, nel frattempo, il personale dell'istituto aveva già prestato i primissimi soccorsi, anche grazie alla presenza di una infermiera. I vigili del fuoco hanno continuato la rianimazione con la maschera di ossigeno e con il defibrillatore. Poi il professore è stato affidato alla equipe medica dell'autolettiga. Laè continuata ancora sul posto, a lungo, a cura dai sanitari, ma purtroppo non ha avuto esito. Stefano Tessadori è morto all'ospedale di Pordenone.