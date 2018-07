Bloccate sul sentiero: due donne soccorse dall'elicottero e 10 uomini

di Paola Treppo

ANDREIS e BUDOIA (Pordenone) -di montagna a quota 900 metri con indosso abbigliamento leggero, da corsa, due donne di, nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 luglio, ad. Si erano fermate vicino a un ghiaione dove una delle due, D. K., 38 anni, si trovava in difficoltà e non riusciva a proseguire; è scattata così la chiamata di aiuto al Nue 112 ed è stato allertato il soccorso alpino di Maniago. L'area è quella del sentiero Cai numero 975 che da Andreis conduce a Forcella Navalesc.Le due escursioniste non erano alla loro prima esperienza in montagna. Subito pronti a partire dalla base operativa di Andreis dieci tecnici del Cnsas e sul posto è stato inviato l’decollata dalla elibase Hems di Campoformido che ha scaricato il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino; le escursioniste sono state condotte in un posto sicuro. Con una seconda rotazione, il velivolo ha poile due donne, portandole al campo base ad Andreis.