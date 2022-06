Schianto frontale tra minicar e camion, grave una donna

PRATA - Scontro frontale oggi, venerdì 10 giugno, in via Peressine a Prata di Pordenone. Poco dopo le 17, per cause al vaglio della polizia locale, una minicar, condotta da una donna indiana di 41 anni, si è schiantata con un camion alla cui guida c’era un 32enne del posto.

La mini-auto, a causa del violento impatto, è finita nel campo che costeggia la strada. La conducente è rimasta gravemente ferita e, per questo, è stato attivato l’elisoccorso regionale.

Sul posto personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco da Pordenone. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure alla 42enne, l’hanno affidata al personale dell’elisoccorso. La donna stata condotta all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie. Illeso, invece, il conducente dell'altro veicolo.