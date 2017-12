Sbanda e finisce contro il guardrail: auto in fiamme, ferita una 20enne

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) -lungo la A28 nelle prime ore di oggi in direzionenel territorio del comune dicon unala cui conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail di destra. Nell'impatto la vettura si èe l'automobilista, A.V., 20 anni, di Portogruaro, è rimasta ferita, per fortuna in maniera lieve.​Erano da poco passate le 4 di oggi, mercoledì 27 dicembre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e bonificato la carreggiata. La Punto è andata completamente distrutta. La ragazza è riuscita a uscire dal veicolo in tempo e non è rimasta ustionata o intossicata; è stata medicata sul posto per le ferite riportare nell'impatto contro il guardrail dal personale medico di una ambulanza inviata indalla Centrale operativa del Sores di Palmanova. Non è stato necessario il suo ricovero in. Per tutti i rilievi e gli accertamenti la polizia stradale. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e a bordo della Punto non c'erano persone trasportate.​Un secondo incidente tra due mezzi si è verificato sempre in A28, sempre oggi, intorno alle 7, all'altezza del km 20, sempre in direzione Portogruaro, traCentro Commerciale e Cimpello, sulla Portogruaro Conegliano, in direzione bivio A4. Nello scontro una persona è rimastaed è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale.