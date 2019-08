SAN QUIRINO (PORDENONE) - Grave incidente stradale, attorno alle 11.30, lungo la regionale 251, a Sedrano di San Quirino (Pordenone).



Un'utilitaria e un camion si sono scontrati all'altezza di un incrocio. L'autista dell'auto è rimasto incastrato tra le lamiere. La squadra dei Vigili del fuoco di Maniago e l'autogru di Pordenone sono state inviate sul posto per poter estrarre il conducente - un uomo della zona di 49 anni - che era in gravi condizioni.



Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Udine: la prognosi è riservata. Disagi al traffico si sono registrati per oltre un'ora. Sulle cause del sinistro indagano i Carabinieri di Sacile.

