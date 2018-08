Sagra dei osei, parte la protesta degli animalisti

di Lara Zani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - È in partenza oggi da Azzano Decimoche, di qui a sabato, viaggerà attraverso borghi e strade della provincia per portare un po' ovunque ladellecontro la 745. edizione della Sagra dei osei di Sacile. «La Lega per l'Abolizione della caccia e la Lega Antivivisezione - spiegano - non possono che rimanere sconcertate dai lanci continui da parte della Pro loco sacilese, che definisce la Sagra degli osei una festa della natura. Lac e Lav si chiedono come si possa definire festa un'iniziativa in cui c'è sofferenza. L'ultima immagine che Lac e Lav hanno impressa nella memoria deall'edizione 2017, è quella dei coniglietti che alle 2 del pomeriggio annaspavano invocando fresco e