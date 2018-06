â€‹Sagra dei osei tra barche e veglia sul fiume

di Michelangelo Scarabellotto

SACILE - Non solo gli uccelli e il verde delle aree che accolgono gli eventi alla Sagra dei osei: quest'anno tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche il verde Livenza con il suo scorrere lento nel lambire il centro storico i suoi palazzi, ma anche con le anse suggestive a Sud e a Nord del centro storico. «É un progetto ambizioso - sottolinea la vulcanica presidente Lorena Bin, della Pro Sacile ormai tutta proiettata verso la edizione 2018 della manifestazione canora, per la quale sta mettendo a punto le linee essenziali - che si muoverà su tre direttrici. Ovvero la tradizione che rappresenta l'anima dell'evento con i suoi appuntamenti che fanno parte della storia della cittadina; l'ambiente con le aree verdi espositive e canore. La terza, è una novità, sempre legata all'ambiente che si incentra sull'intenzione di far vivere il Livenza»...