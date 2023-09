PORDENONE - Ha gettato la spugna nel periodo dell'anno in cui, in teoria, c'era la possibilità di fare cassa. Ma il passivo era diventato eccessivo e non c'era, secondo le stime per il futuro, alcuna possibilità di fare cassa per cercare almeno di compensare le perdite. Come dire che - secondo i soci - non c'erano margini ulteriori per tenere aperto. E così il ristorante Moderno, dopo un periodo di ferie, in pieno agosto, non ha più riaperto i battenti. Un altro segnale di una decadenza, soprattutto per locali della ristorazione, bar e negozi, che a Pordenone si sta allargando macchia d'occhio.

LA PROPOSTA

La chiusura del ristorante Moderno, uno dei più significativi della città e senza dubbio uno tra i più conosciuti, rischia di creare problemi anche a Pordenonelegge che su quel ristorante, in pieno centro, proprio sotto l'hotel dove alloggeranno una buona parte degli ospiti, ci aveva puntato. Come ogni anni del resto. Non a caso i 5 giorni del Festival sono sempre riusciti a riempire anche il ristorante. Quest'anno, invece, la chiusura ha messo in difficoltà la Fondazione Pordenonelegge, tanto che lo stesso presidente, Michelangelo Agrusti, sta cercando di trovare una soluzione, con il proprietario del ristorante, per riuscire ad aprire le porte almeno per i 5 giorni del Festival.

COME FARE

Impensabile parlare con la proprietà che gestiva il ristorante precedentemente a fronte del fatto che ha deciso di chiudere i battenti dopo l'ultimo consiglio che si era tenuto a fine luglio. Non solo. Sono stati anche licenziati o sette dipendenti che lavoravano all'interno e che quindi, allo stato, non possono certo impegnarsi per una apertura, seppur transitoria di alcuni giorni. A quanto pare l'unica possibilità che resta - sempre ammesso che vada in porto - è quella di avere una persona, che possa prendere in mano l'attività solo per i giorni di Pnlegge, aprire e gestire gli ospiti. Una cosa, comunque, non semplice, sia dal punto di vista operativo che da quello legato al fatto che il ristorante Moderno, dopo la chiusura, potrebbe avere qualche problematica anche di carattere amministrativo.

IL TENTATIVO

In ogni caso la settimana prossima il presidente della Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti si incontrerà con Giampietro Zanolin, titolare del ristorante Moderno, per capire se ci sono delle possibilità per aprire, seppur temporaneamente.

COSA È SUCCESSO

La chiusura del ristorante Moderno, arrivata dopo una quindicina di giorni di ferie, sarebbe stata programmata a fronte di un passivo che supera i 150 mila euro. Soldi che - secondo i soci - non sarebbero stati recuperabili, neppure con il periodo favorevole dei grandi eventi e poi delle festività di Natale. Anzi, il rischio era di aumentare ulteriormente in passivo. Il ristorante Moderno, quindi, è stato costretto a gettare la spugna dopo l'ultima apertura avvenuta verso la fine del 2021. Ironia della sorte il ristorante chiude i battenti a fronte degli ottimi risultati che invece sta portando avanti l'hotel. Uno dei problemi che hanno pesato di più, oltre agli anni terribili della pandemia e del post, il fatto che anche con la seconda apertura - la prima è stata nel 2018 allo chef Mirko Naibo dopo la gestione di Angelo Baldi - l'affluenza al locale non è mai stata alta per quanto riguarda i clienti extra albergo. Ora questo nuovo e l'impressione è che non sarà facile trovare altre persone disposte ad investire.