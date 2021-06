PORDENONE - Il presidente della Regione, il leghista Massimiliano Fedriga, ci ha messo la faccia. Comprensibilmente. Perchè visto l'avvicinarsi delle elezioni comunali, quegli enormi manifesti sparsi in città dovevano essere una sorta di biglietto da visita, di quelli con le parole in rilievo. Se il tema, poi, è quello dibattuto sulla sanità, la scelta appare scontata. Come il simbolo della Lega Salvini che identifica il messaggio, se non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati