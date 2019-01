Rivista di cucina incastra il rapinatore armato di pistola

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Fece irruzione nellaSantarossa di via Udine armato di pistola, il volto coperto da un casco integrale bianco con decorazioni blu e rosse. Erano le 19.30 del 25 settembre, il negozio stava per chiudere e il rapinatore riuscì a farsi consegnare 500 euro. Scappò a bordo di una Fiat Punto bianca di cui un testimone si annotò qualche numero di targa, ma non è stata l'auto a concentrare l'attenzione degli investigatori della Squadra Mobile su Michele Pecora, 36 anni, di Cordenons. L'uomo probabilmente non sarebbe mai stato identificato, se non avesse lasciato le sue impronte digitali sulla copertina patinata di una rivista da cucina.