Ragazzo scomparso, Deniel chiama il papà: «Sto bene, ho deciso di tornare»

PORDENONE - Papà Davide ora è più tranquillo: suo figlio Deniel - 17 anni - che dal 9 gennaio non aveva dato più sue notizie - è vivo e sta bene. Stava seguendo un percorso in una comunità di Verona e il trasferimento in una struttura di Pesaro lo ha scombussolato. «Era spaventato - spiega il padre, originario di Montereale Valcellina - non voleva restare lì perché aveva difficoltà di comunicazione».

Ora - come conferma la legale, avvocato Laura Ferretti - il genitore è stato tranquillizzato anche se non ha saputo dove si trovi il suo Deniel.

Il 7 gennaio era scappato e tornato a Pordenone, dove ha trovato rifugio da un amico. Il padre di quest’ultimo, un poliziotto, lo ha convinto a tornare sui suoi passi e Deniel ha acconsentito di far rientro a Pesaro il giorno successivo. Poi il dramma dei silenzi durati quasi un mese.

Ultimo aggiornamento: 17:45

