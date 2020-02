Deniel scompare a 17 anni, il papà disperato: «Fammi sapere che sei vivo»

PORDENONE Davide Frassino è un padre che dal 9 gennaio non ha più notizie del figlio di 17 anni. Non riesce a contattarlo perché il ragazzo non ha con sé il cellulare. È senza soldi e senza documenti. Sui social non è più attivo e a mano a mano che passano i giorni crescono l’angoscia e il timore che possa essergli successo qualcosa di grave. Gli occhi del genitore si riempiono di lacrime quando parla di Deniel, un ragazzo difficile che stava seguendo un percorso in una comunità di Verona. Il trasferimento in una struttura di Pesaro lo ha scombussolato. «Era spaventato - spiega il padre, originario di Montereale Valcellina - non voleva restare lì perché aveva difficoltà di comunicazione».

Il 7 gennaio è scappato ed è tornato a Pordenone, dove ha trovato rifugio da un amico. Il padre di quest’ultimo, un poliziotto, lo ha convinto a tornare sui suoi passi e Deniel ha acconsentito di far rientro a Pesaro il giorno successivo. Davide Frassino non sa che cosa sia successo quando il ragazzo è rientrato in comunità. Sa soltanto che il 9 gennaio il figlio è scappato di nuovo. Da allora non ha avuto sue notizie.

LE RICERCHE

La scomparsa è stata segnalata alle forze dell’ordine. L’ipotesi che potesse aver chiesto aiuto a qualche amico ha spinto il papà a cercarlo tra i conoscenti. Alcuni non lo vedono da mesi e non sono stati in grado di aiutare il papà di Deniel. «Finora non abbiamo avuto alcun riscontro - racconta Frassino -. A me basterebbe sentirmi dire che è vivo, perché non riesco più a vivere senza sapere come sta».

L’ultima volta lo ha visto a fine dicembre, quando gli ha scattato la fotografia che pubblichiamo a fianco. Deniel potrebbe indossare lo stesso giubbotto blu con disegni bianchi.

L’APPELLO

Daniel è alto circa 1,92. Ha occhi castani, è magro e porta un pearcing al sopracciglio sinistro. Chiunque fosse in grado di dare qualche informazione al padre può mettersi in contatto telefonando al numero 379 1484372.

Davide Frassino con la voce spezzata dall’emozione lancia un accorato appello al figlio: «Deniel, sono ad Andreis che ti aspetto. Voglio soltanto sapere se stai bene. Ricordati che le porte sono aperte, risolveremo tutto insieme. Non avere paura di nulla, il papà non ti abbandona». Oggi saranno 27 giorni senza notizie di Deniel. «Non so più che cosa pensare - afferma il padre -. Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi e a farmi sapere che sta bene». © RIPRODUZIONE RISERVATA