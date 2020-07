Ragazzino di 14 anni rischia di annegare, si era tuffato nelle acque del Meduna: è grave

PORDENONE - Un ragazzino di 14 anni è stato portato all'ospedale di Pordenone in gravi condizioni dopo un tuffo nelle acque del torrente Meduna. Il fatto è avvenuto verso le 17 del 14 luglio nei pressi di via Levade, a Borgomeduna. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente sarebbe stato in difficoltà mentre si trovava in acqua. Inizialmente soccorso da alcuni giovani che si trovavano nelle vicinanze, è stato successivamente rianimato dal personale medico dell'ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA