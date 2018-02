Prende per il collo il maresciallo dei carabinieri per nascondere la droga

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUDOIA (Pordenone) -ildei carabinieri perla sua serra dima viene fermato e. A finire in manette un ragazzo di 28 anni di, bloccato dai militari dell'Arma della stazione di. Il giovane era fuori di sé quando i carabinieri sono arrivati a casa sua. A chiamarli erano stati i vicini di alloggio che avevano sentitoprovenire dall'appartamento del giovane: temevano fosse accaduta unaI militari si sono precipitati sul posto, a Budoia, e si sono trovati davanti il 28enne: era pallido, con gli occhi lucidi e aveva bevuto. In quelle condizioni ha afferrato il collo del maresciallo,. I colleghi di stazione, insieme ai militari del Norm di, hanno subito arrestato il ragazzo e poi hanno proceduto con il controllo dell'appartamento, per capire cosa fosse successo: nella camera da letto del 28enne è stata trovata una piccolacon 4 piante diin fase di essicazione.La serra era dotata di tutto l'occorrente per la coltivazione della droga: luci, sistema di areazione,, semi di marijuana; trovati anche tre barattoli di vetro con la "maria" già essiccata e pronta per essere spacciata. Tutto è stato posto sottoe il pm della Procura diha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti. Nella casa del ragazzo c'erano anche un parente e una ragazza. Il 28enne è senza occupazione ed è pregiudicato.