L'augurio di Mattarella apre Pordenonelegge: «Festa del libro e della libertà. In Fvg respiro internazionale»

PORDENONE - Ufficialmente inziata la XXIV edizione di Pordenonelegge. Come ogni anno l'evento inaugurale del mercoledì sera al Teatro Verdi dà il via alla festa del libro con gli autori. A salutare l'avvio del festival il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato un video messaggio ai promotori e organizzatori e al pubblico della Festa del Libro.

Mattarella: «Fvg cerniera tra Italia e Mitteleuropa»

«Invio volentieri gli auguri all'annuale edizione di Pordenonelegge, che negli anni ha realizzato un forte legame con un crescente numero di appassionati - ha detto Mattarella - L'iniziativa conferma, inoltre, la vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia da sempre cerniera tra Italia e Mitteleuropa, tra Mediterraneo e Balcani, tra Occidente e Oriente.

Agrusti: «Il saluto del presidente? Regalo straordinario»

«Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha fatto un regalo veramente straordinario con questo video messaggio - ha commentato il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti - Pordenonelegge da tempo ha deciso di vivere sull'uscio della storia attraverso i libri, siamo partiti da Praga e oggi abbiamo con noi Andrei Kurkov, forse il più grande scrittore ucraino vivente: un saldo filo rosso collega la Praga della Rivoluzione di velluto, liberata dagli uomini di cultura, all'Ucraina di oggi. Pordenonelegge è per questo la Festa del Libro e della Libertà: una manifestazione che può esistere solo dove esiste la libertà, dove è possibile scrivere libri con una moltitudine di idee diverse ai quali i cittadini hanno accesso, libri che non vengono bruciati, Penso agli intellettuali cinesi che giacciono nelle prigioni, ad altre menti libere come Anna Politkovskaja, ai ragazzi di Hong Kong, a Salman Rushdie: troppo spesso gli intellettuali vengono repressi dalle dittature che soffocano la libertà di espressione». «Ma finalmente ecco cinque giorni nei quali la città e il territorio sono imbandierati con il giallo e le piume che parlano di leggerezza e del leggere. Oggi è veramente uno splendido colpo d'occhio quello del popolo di pordenonelegge - ha concluso Agrusti - che ritrova la festa di questo straordinario evento. Ringrazio le forze dell'ordine e i nostri 200 ospiti d'onore, 200 giovani 16-26enni che rappresentano il nostro futuro e certamente il nostro presente: con loro abbiamo voluto realizzare un patto fra le generazioni, offrendo la possibilità di acquisire le competenze che serviranno per essere classe dirigente delle future generazioni».

Con il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it hanno partecipato alla cerimonia inaugurale, introdotti dagli inni d'Italia, d'Europa e d'Ucraina, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, il vicepresidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e assessore alla Cultura, Mario Anzil, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ed è inoltre intervenuto il direttore artistico di Pordenonelegge, Gian Mario Villalta, affiancato dal direttore di Fondazione Pordenonelegge.it, Michela Zin, e dai curatori del festival, Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Nel corso della cerimonia è stato letto il messaggio del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A seguire l'anteprima focalizzata nel vivo dell'attualità, la presentazione di «Api grigie» (Keller), il nuovo romanzo firmato dallo scrittore Andrei Kurkov, la voce letteraria più nota dell'Ucraina del nostro tempo.