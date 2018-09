â€‹Pordenonelegge, la cultura rende ricca la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Nessun tono trionfalistico, ma una palpabile soddisfazione da parte dei reggitori per Pordenonelegge 2018, che ieri sera ha chiuso i battenti dopo un'intensa ultima giornata grigia dal punto di vista meteorologico ma piena di colori per quanto riguarda gli incontri, i personaggi che sono passati per la città, la tanta gente che ha animato il centro, anche per qualche mise femminile particolarmente originale. Così il presidente della Fondazione pordenonelegge.it Giovanni Pavan, il direttore artistico Gian Mario Villalta, la direttrice organizzativa Michela Zin, più che comunicare numeri, hanno condiviso le impressioni sull'andamento di un festival che forse sta cambiando pelle. Almeno per quanto riguarda i gusti del pubblico. L'impressione di Villalta - che parla anche a nome dei due partner Valentina Gasparet e Alberto Garlini - è che il pubblico abbia acquisito una maggiore capacità di scelta e quindi prenoti gli incontri che più lo interessa.