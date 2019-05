«Se entrate sparo»: il commerciante che sfida i ladri

di Marco Agrusti

PORDENONE - «Non mi interessano molto le conseguenze, il mio primo obiettivo è quello di difendere la mia proprietà. Se dovessero entrare nel mio negozio o nella mia abitazione e mi minacciassero, io sparerei. Se sto pensando a dotarmi di un'arma dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla legittima difesa? Sì, certamente». La gioielleria Toffolon è solo una delle tante in corso Vittorio Emanuele a Pordenone. Un corridoio stretto dopo la porta d'ingresso, la cassaforte a muro in bella vista. All'interno il proprietario, Antonio Toffolon, commerciante del centro storico. È lui a firmare idealmente la dichiarazione di guerra ai malintenzionati. Il tutto a pochi giorni dall'episodio che ha visto protagonista il 29enne Andrea Pulone, che in Lazio ha sparato a un ladro 16 enne nella sua abitazione. Toffolon dice di essere da sempre favorevole al diritto - anche inteso nella sua interpretazione più estensiva - alla difesa della proprietà. Ma il là dato dalla riforma appena varata dal governo lo ha convinto ancora di