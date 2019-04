di Cristina Antonutti

ARBA - Ex sindaco e insegnante di Lettere in pensione,, 68 anni, di Arba, si è dovuto confrontare con la dura esperienza del carcere. L’inchiesta sul traffico di marijuana, che il 26 marzo ha portato all’arresto dei coniugi, ha avuto un’inaspettata accelerata. I carabinieri, dopo aver recuperato 200 chili di marijuana in un casolare toscano e arrestati due albanesi, martedì sera hanno recuperato 5,8 chilogrammi di marijuana in un garage di via Manin a Arba, 342 grammi di marijuana sotto un cespuglio vicino all’abitazione dell’ex sindaco e una pistola automatica Vesta 6,35 con un proiettile e matricola abrasata, la cui detenzione è stata attribuita a Toffolo.