PORDENONE - Potrebbe essere il primo capoluogo in Italia che dedica una via a Silvio Berlusconi. Già, perché una richiesta in questo senso è già stata protocollata nell'ufficio del sindaco Alessandro Ciriani. Ora toccherà al primo cittadino decidere i tempi ma tutto fa supporre, salvo imprevisti che al momento non sono ipotizzabili visti i buoni rapporti tra le forze politiche di Centrodestra che governano la città, che saranno brevi.



La richiesta

A inviare la mail al presidente del Consiglio comunale, Pietro Tropeano, il consigliere Franco Giannelli, architetto, da sempre legato alle forze centriste, ma - ironia della sorte - non più né iscritto, né facente parte del gruppo di Forza Italia in aula. Già, perché alcuni anni fa lo stesso consigliere, allora era capogruppo degli Azzurri, ebbe una serie di diatribe con il vertice del partito al punto che lasciò l'incarico ed entrò nel gruppo misto. Alle ultime elezioni ha deciso di candidarsi con la lista civica del sindaco ed è stato eletto. Però il cuore è rimasto legato al capo indiscusso del partito, Silvio Berlusconi che Giannelli ha sempre ammirato. E così il giorno stesso dei funerali, probabilmente commosso come mezza Penisola, ha preso carta e penna ed ha scritto. E per schivare il fatto, non certo poco importante, di non essere neppure iscritto al partito, si è identificato nella sua richiesta come "ex capogruppo" di Forza Italia.

La lettera

«A seguito della sua scomparsa - ha scritto al presidente del consiglio comunale, Pietro Tropeano, anche lui forzista di lunga data - in qualità di ex capogruppo di Forza Italia in consiglio, chiedo di intitolare una piazza o una via a Silvio Berlusconi». Giannelli indica anche quale strada. «Solo a titolo collaborativo - scrive ancora - qualora la mia proposta venisse accolta, si tenga presente che la piazzetta di collegamento tra via Bertossi e piazza XX Settembre non mi pare abbia nome. In caso contrario va bene un altro spazio pubblico anche più importante che si ritiene adeguato».

La decisione

Il presidente del consiglio, appena ricevuta la lettera, l'ha subito inviata al primo cittadino, perché la competenza di titolare strade, piazze, sale o palazzi è del sindaco e della sua giunta. «Credo - ha detto il presidente Tropeano - che non ci siano problemi a farlo, però non è un atto di mia competenza e così l'ho subito girato alla segreteria del sindaco. Per quanto mi riguarda - ha concluso - credo che sia una cosa giusta e doverosa per un personaggio politico che è stato così importante per la storia italiana». Se il sindaco Alessandro Ciriani non avesse nulla in contrario, la cosa potrebbe essere fatta in tempi brevissimi e Pordenone - a questo punto - sarebbe la prima città in Italia a dedicare una piazzetta a Berlusconi. Cosa del resto possibile anche subito dopo la morte, se si tratta di intitolare un luogo all'aperto. L'unica cosa quantomeno strana è che a chiederlo sia stato un consigliere che non è più di Forza Italia.