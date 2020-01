© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Auto esce di strada e finisce contro la spalletta di un passo carraio: incidente nella notte a Pordenone, in viale Venezia, all'altezza del McDonald. I vigili del fuoco assieme al personale sanitario hanno estratto l'occupante e messo in sicurezza il mezzo. Presenti i Carabinieri di Pordenone per i rilievi.