Precipita per 20 metri con il parapendio dopo il lancio dal monte Valinis

MEDUNO (PORDENONE) - Precipita per una ventina di metri cn il parapendio ma riesce a uscirne con ferite non gravi. E' accaduto oggi, venerdì 5 maggio a Meduno, protagonista dell'incidente un uomo di 47 anni, straniero, che si era lanciato dal Monte Valinis.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso; hanno attivato i volontari del soccorso alpino e i vigili del fuoco. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, stabile, cosciente, in codice giallo.