CASTELNOVO DEL FRIULI - C’è un nuovo orso in città: diverse impronte scoperte nei giorni scorsi tradiscono la presenza del plantigrado a Castelnovo del Friuli. «Quasi ogni sera, dopo essere ritornato a casa dal lavoro, porto il mio cane a fare una passeggiata lungo la pista forestale nei pressi di casa mia - racconta l’abitante del luogo che ha individuato le tracce, Fabio Rossi -. Martedì sera, durante una di queste passeggiate, mi sono imbattuto in tre o quattro impronte di dimensioni notevoli, decisamente evidenti. Sembravano piuttosto fresche, quindi doveva essere passato nelle ore precedenti». Le orme sono state rinvenute lungo la pista forestale che si dipana nel bosco oltre al punto di ritrovo degli Alpini, ad un chilometro circa dal centro abitato. Viste le dimensioni si tratta di un orso adulto, che potrebbe avere tra i tre e i quattro anni di età. Nessun altro abitante della zona ha segnalato di aver fatto incontri ravvicinati o di aver visto tracce del plantigrado: evidentemente l’orso si sta tenendo scrupolosamente alla larga dalle persone, com’è nella sua natura fare.



L’ANIMALE



L’animale era già passato nella zona anni fa, ma a differenza della volta precedente in questo caso non si hanno ancora notizie di pecore o capre sbranate, come invece era avvenuto in passato. Le notizie della presenza di carnivori di grossa taglia come lupi e orsi sul territorio danno spesso origine ad una serie di voci e di timori infondati nella popolazione. In realtà, l’orso è un animale schivo e diffidente: basti pensare che 150 anni di letteratura scientifica sulla convivenza con il plantigrado in Italia, in particolare Abruzzo e Trentino, non riportano un singolo attacco deliberato da parte dell’orso nei confronti dell’uomo. L’olfatto e l’udito sviluppatissimi di questo animale fanno sì che, nella maggior parte dei casi, si dilegui prima ancora che si possa notare la sua presenza. Se però dovesse capitare di vederlo, bisogna godersi l’incontro a debita distanza, senza tentare di avvicinarsi, neppure se si tratta di cuccioli: le madri sono molto protettive. Se dovesse invece accadere di imbattersi in un orso a distanza ravvicinata, bisogna far notare la propria presenza parlando ad alta voce, ma senza gridare, ed evitare movimenti bruschi: la cosa migliore è allontanarsi con cautela, senza correre, lasciando sempre una via di fuga all’orso e non facendolo mai sentire intrappolato. Se l’animale dovesse alzarsi sulle zampe posteriori, non ci si deve spaventare: non si tratta di un atteggiamento che indica aggressività, bensì curiosità. Come le marmotte e le lepri, gli orsi usano questa posizione quando stanno cercando di vedere meglio una figura che non riconosccono.

Comunque, l’incontro con questo animale resta un evento eccezionale: si stima che in Friuli Venezia Giulia vivano o transitino appena una decina di orsi.