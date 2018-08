Non paga "gli alimenti" dal 2008 e finisce agli arresti domiciliari

di Paola Treppo

ROVEREDO IN PIANO (Pordenone) - Non rispetta glie finisce agliun uomo di 55 anni diche nella serata di ieri, martedì 31 luglio, è statodai carabinieri della stazione di Fontanafredda.I militari dell'Arma hanno eseguito infatti nei suoi confronti, l’ordine di esecuzione per l'espiazione di una pena detentiva da scontare in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso il 28 luglio scorso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di. Il 55enne dovrà scontare la pena di un mese a seguito di unaper il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso a Pordenone nell’ottobre 2008 e tutt’ora in atto, alla data della sentenza.