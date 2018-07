Vuol far esplodere la casa col gas, la cosparge di benzina: muore intossicato, strage sfiorata

di Paola Treppo

ROVEREDO IN PIANO (Pordenone) -aprendo completamente il rubinetto,, sistema diverse bombole di gas gpl in casa e crea una sorta diper far scattare una scintilla per far. Lui, un uomo di 79 anni,e la casa, un edificio singolo, non esplode solo perché il vicino nota l'anomalia nel suo contatore del gas: erogazione eccesiva e chiama i vigili del fuoco di Pordenone.I pompieri capiscono che il problema non è del contatore del vicino, ma di quello della casa a fianco. L'abitazione è satura di gas e i pompieri, con tutte le cautele, arieggiano e mettono in sicurezza lo stabile; arrivano anche i tecnici del gas e l'ambulanza. All'interno della casa c'è il pensionato, morto. Per lui non c'è più nulla da fare se non decretare il decesso e rimuovere la salma; è successo questa mattina, giovedì 5 luglio, intorno alle 10.30, a