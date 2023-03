MANIAGO - Sessantuno multe in una settimana: è il primo bilancio dell'attività di prevenzione della Polizia locale Cellina-Meduna, che comprende Maniago, Arba, Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto. Ieri mattina, 14 marzo, i sindaci hanno comunicato il recente acquisto dei dispositivi che consentiranno una stretta sui veicoli privi di copertura assicurativa o senza revisione. In soli sette giorni, gli uomini guidati dal commissario superiore Luigino Cancian hanno individuato altrettante vetture che non disponevano dell'assicurazione obbligatoria. «Di fatto dei pericoli pubblici - ha ricordato il sindaco Umberto Scarabello -: avere un incidente con loro significa non poter beneficiare della copertura dei danni. E non sto parlando soltanto delle onerose spese di carrozzeria, ma soprattutto del ristoro dei problemi alla salute che ne potrebbero derivare. Da oggi, nel territorio dei nostri 5 comuni, quanti pensavano di farla franca perchè siamo in un'area periferica dovranno ricredersi». Per i sette trasgressori è scattata una multa di 800 euro, con immediato sequestro del veicolo. Sono stati invece 54, nella sola prima settimana di utilizzo, i mezzi sanzionati per la mancata revisione periodica: in questo caso la multa è di 160 euro con una sorta di fermo amministravo del veicolo.

LA VERIFICA

«La differenza rispetto ai lettori di targhe fisse di cui già disponevamo - ha precisato Scarabello -, e che comunque devono essere controllati dalla sala operativa (di notte ad esempio non lo è, ndr), sta nel fatto che con questo dispositivo portatile possiamo passare in rassegna anche strade secondarie e zone di sosta. In questo modo, la verifica è capillare. Quanto alla contestazione, è immediata: operano due diverse pattuglie a distanza di qualche centinaio di metri l'una dall'altra. Anche quando facciamo uso del telelaser la contestazione è immediata, perché la vettura nel frattempo raggiunge il luogo del controllo. Una modalità che non può essere, invece, utilizzata per il Velox 510, motivo per cui possiamo rilevare l'infrazione ma dobbiamo spedirla a domicilio». Assieme ai dispositivi mobili di lettura targhe sono state acquistate delle apparecchiature per il drug test e per la verifica del tasso alcolemico: «Sono di ultima generazione e danno un responso immediato - ha assicurato Cancian -: in un paio di circostanze recenti le persone coinvolte si erano messe alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe».

I sindaci dei comuni più piccoli hanno elogiato Maniago e il comandante per la capacità di riorganizzarsi dopo la fine delle Uti: «Sette effettivi (saranno otto a breve, dopo concorso, ndr) con tre veicoli performanti e una capacità gestionale che ci invidiano hanno permesso di garantire un servizio affatto scontato solo fino a pochi mesi fa».