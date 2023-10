PORDENONE/UDINE - Messi tutti in fila sono più o meno settanta chilometri. Si tratta delle piste forestali e dei percorsi tra i più belli della montagna friulana. Con la neve diventano uno dei panorami più belli in assoluto dell'intera regione. Sono i tratti che i Comuni hanno individuato per poter utilizzare le motoslitte che sono diventate, anno dopo anno, una delle attrazioni che vanno per la maggiore nei territori montani. C'è subito da aggiungere che un percorso in motoslitta ha una forte attrattività sui turisti. E più la tratta si snoda tra panorami imbiancati e fuori dai normali percorsi che sono raggiungibili anche a piedi, più cresce il numero di turisti disponibili ad arrivare per fare un giro. Un business che per i Comuni di montagna è sempre più difficile da ignorare perchè l'obiettivo principale è quello di avere sempre più gente e mantenere un livello di economia tale da non spopolare i paesi. Il rovescio della medaglia è che la motoslitta comporta rumore e smog, in ambienti incontaminati e dove il silenzio e l'aria pulita sono i padroni di casa. Non a caso si sono sollevate polemiche portate avanti non solo dagli ambientalisti, ma anche da chi la montagna la vive a piedi e con fatica. Affari (quelli per la sopravvivenza, però, non per la speculazione) o ambiente, il solito dilemma che non ha risposte certe. Per nessuno.

LE RICHIESTE

Già con la delibera dell'assessore regionale Stefano Zannier lo scorso ottobre, la Regione, aveva individuato, su richiesta dei Comuni, una serie di percorsi (come detto per una settantina di chilometri) da mettere a disposizione per l'utilizzo delle motoslitte. Ovviamente per tutti erano obbligatori gli studi propedeutici per la verifica delle autorizzazioni e ottenere il via libera dalle rispettive istituzioni che vincolavano le aree interessate. Alcuni Comuni erano riusciti a mettere a terra già lo scorso anno i percorsi sulla neve, altri, invece, si erano impantanati nel rilascio delle istituzioni. Già quest'anno, però, il numero di motoslitte sulle montagne friulane sarà decisamente superiore.

FRIULI OCCIDENTALE

A chiedere di essere inserito tra questi percorsi ci sta provando anche il Comune di Aviano per ampliare l'offerta che è in grado di fornire ai turisti inserendo anche il percorso delle motoslitte che già erano presenti ( l'area era quella del Palapredieri) ma su un percorso breve. In più si stanno muovendo pure i Comuni della Destra Tagliamento che abbracciano le Dolomiti friulane, alcune delle zone più belle e suggestive del territorio. In questa maniera le motoslitte sarebbero presenti su tutti i siti del turismo invernale per garantire ai turisti divertimento, possibilità di muoversi rapidamente e raggiungere zone non sempre praticabili per tutti.

LE RICHIESTE

Per quanto riguarda l'elenco dei percorsi che erano già stati assegnanti dalla Regione nell'ottobre dello scorso anno nel comune di Ampezzo c'era la strada forestale della casera Bernone, la strada forestale Scalotta, la Vual e la strada del passo Pura sul versante del lago sul Lumiei, uno dei percorsi più suggestivi. Nel comune di Forni di Sopra c'è, invece, la strada verso Casera Tartoi e quella verso Casera Tragonia. nel comune di Sappada altre due piste per le motoslitte, da Sappada al passo Digola (principale) e sempre dal paese al passo Digola, ma la variante. Il comune di Sauris, invece, è quello che evidentemente si presta meglio a questo tipo di offerta, perchè ha presentato ben otto percorsi che sono stati accolti. Sauris di sopra - casera Mediana - casera Razzo, Pamelouche, Sauris di sopra - monte Ruke - stavoli Beinte, Sauris di sopra - Hotzac - stavolo Pront, Maina Pileichele - stavoli Raitern, stavoli Raitern - Rifugio Eimblateribn e l'ultimo sino a casera Nobvarzutta. Non ci sono ancora le richieste di Aviano e dei comuni affacciati alle dolomiti friulane. Ovviamente tutto questo è possibile se c'è la neve. E deve essere pure copiosa.