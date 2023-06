San Vito al Tagliamento. Perde il controllo della moto e finisce contro un albero, sradicandolo: è gravissimo

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 21 di ieri, mercoledì 31 maggio, a San Vito al Tagliamento, in prossimità dell'ospedale, in via Giovanni Fabrici.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza ai carabinieri della Compagnia di Pordenone), mentre viaggiava in sella a una moto ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro un albero, sradicandolo.

La pianta gli è poi rovinata addosso.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che è stato trasportato, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni, incosciente.