- Aviano e Sacile: sono due le comunità che oggi piangono la prematura scomparsa di un noto dottoreche ha anche insegnato a lungo. Si è infatti spento lunedì sera, 18 settembre, per le conseguenze di una malattia che non gli ha lasciato scampo,classe 1959. Ancora attivo nel suo studio sacilese, era invece in pensione dall'incarico scolastico dal primo settembre scorso.Avianese di origine, aveva in Sacile la sua seconda casa: qui ha infatti insegnato per molti anni all'e qui conduceva insieme ad, lui sacilese, uno studio commercialistico tra i più noti in riva al Livenza. I due si erano conosciuti proprio a scuola, insegnavano entrambi, e come ricorda il Aldo Pagotto, «Abbiamo condiviso una vita professionale lunga ben 33 anni. Prima che un compagno di lavoro ho perso un amico fraterno, una persona di grande spessore culturale ed elevata preparazione. Tutto lo staff dello studio si unisce al dolore della famiglia e di chi gli ha voluto bene», conclude l'amico e socio.In molti ricordano sia il professore che il professionista come persona capace e di indiscussa levatura morale e lavorativa. Tra loro, l'assessore comunale, suo collega proprio al Marchesini: «Un caro amico che mi ha insegnato tante cose, una persona che aveva il culto del lavoro e della sua dimensione etica. Lo ricordo come persona che credeva molto nella necessità per tutti di alzare l'asticella, di puntare all'eccellenza. Abile insegnante d'altri tempi, non si fermava alla teoria, sapeva mostrare ai suoi allievi anche l'aspetto pratico della materia che insegnava, prima economia aziendale, poi, negli ultimi anni, discipline turistiche».Riservato ma nel contempo anche cordiale, secondo molti aveva saputo sempre suscitare affetto nei suoi ragazzi, nei loro genitori e nei colleghi che lo stimavano: «Lo ricordo come uno degli amici più cari che ho avuto il piacere di trovare nel mondo della scuola ed una persona che mi ha insegnato molto», chiosa l'assessore Spagnol. Tra i genitori di coloro che furono suoi studenti, più di qualcuno ne sottolinea la capacità di far crescere i ragazzi anche sul piano umano, oltre che scolastico.Renzo Del Ponte lascia la, i figli, oltre a sorelle ed un fratello.L'ultimo saluto gli sarà dato domani, 21 settembre, alle 15 nel Duomo di Aviano. Dopo le esequie seguirà la cremazione. La famiglia ha reso noto che destinerà eventuali offerte alla Via di Natale.