Il mondo del vino in lutto: è morto Piero Pittaro. «Se ne va un friulano orgoglioso della sua terra e delle sue tradizioni»

CODROIPO - ll mondo del vino è in lutto: è morto all’età di 89 anni Piero Pittaro decano dei viticoltori friulani.

Era erede di una famiglia di vignaioli con alle spalle quattro secoli di storia e aveva aperto la sua azienda negli anni Settanta. Molto conosciuto anche fuori dal territorio friulano era stato presidente dell'Ente Friuli nel mondo.

Nato a Valvasone nel 1934 in una famiglia di vignaioli con ben quattro secoli di storia, è stato enologo, viticoltore, titolare dell’azienda Vigneti Pittaro di Codroipo. Ha diretto per 16 anni la Cantina di Bertiolo (comune di cui è stato sindaco dal 1978 al 1993) ed è stato presidente regionale, nazionale e internazionale degli enologi, oltre che presidente del settore vitivinicolo in regione e della ricerca in enologia in Italia.

«Con Pietro Pittaro se ne va un grande vignaiuolo, che ha portato lustro al Friuli Venezia Giulia, attraverso un'attività infaticabile e preziosa, con quale ha conseguito il riconoscimento di eccellenza nel mondo del vino e una nitida affermazione imprenditoriale. Ma anche un friulano orgoglioso della sua terra e delle sue tradizioni, che ha valorizzato nel suo mandato da presidente dell'Ente Friuli nel mondo». Sono parole del governatore Massimiliano Fedriga, che ha espresso il cordoglio della Regione alla famiglia alla notizia della scomparsa. «Pittaro ha saputo consolidare una tradizione familiare secolare, ma ha anche saputo innovare e trasmettere i valori della cultura enologica a beneficio di tutto il territorio e anche all'estero. Sono basi solide che continueranno a dare frutto».