Mila, 22 anni, ama il tiro di precisione: eletta miss Brugnera 2018

di Paola Treppo

BRUGNERA e SACILE (Udine) -, ventidue anni, di Sacile, studentessa di Giurisprudenza, con la passione degli sport estremi e del tiro di precisione al poligono, è la vincitrice del titolo Miss Brugnera 2018.Le altre fasce in palio sono state assegnate a, 22 anni di Cordignano (), studentessa in logopedia, Miss Rocchetta Bellezza;, ventunenne di, studentessa in relazioni pubbliche, Miss Love’s Nature;, vent’anni di(Udine) ballerina di danza classica e contemporanea all’accademia di danza e, diciannovenne di Codroipo (Udine), studentessa all’istituto tecnico commerciale, miss Interflora.Così, anche quest’anno, è stata premiata la scelta degli organizzatori de la “Quattro Giorni di Brugnera” di chiudere il loro evento con una selezione valida per Miss Italia 2018; moltissime, infatti, sono state le persone che si sono date appuntamento in piazza Santissima Trinità a Brugnera (Pordenone) per assistere allo spettacolo.Mila Poles, Anna Campagna e Vanessa La Monaca sono ammesse alle finali di Miss Italia in regione, in programma nei mesi di luglio e agosto, e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.Ecco le prossime selezioni in regione: venerdì 22 giugno a San Daniele del Friuli (Udine), al bar Picaron, e sabato 23 a Cordovado (Pordenone) in occasione della Notte Romantica. Per partecipare a Miss Italia in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia modashow.it, responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero +39 393 3352362. La partecipazione è totalmente gratuita. Info anche sulla pagina di Fb e Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia.