Allerta meteo della Regione per la giornata di oggi nell'intero Friuli Venezia Giulia. L'allerta gialla scatterà alle 8 e proseguirà fino alle 24: sono previste forti raffiche di vento fino a 120 chilometri orari soprattutto in montagna ma anche nei fondovalli e in pianura.



Nella notte passata un veloce ma debole fronte freddo dal Nord Europa ha interessato la regione, seguiranno correnti settentrionali molto intense. Il meteo dell'Osmer Fvg prevede che, dal mattino, soffierà vento forte da nord che interesserà prima la zona montana e successivamente anche pianura e costa. In quota qualche raffica potrà essere superiore ai 100-120 chilometri orari. Non sono però previste precipitazioni e dunque l'allerta non prevede criticità idraulica e idrogeologica. Previsto solo vento forte in quota da nord, qualche raffica di foehn sarà possibile anche in pianura. La fase più acuta del maltempo è prevista dalle 8 alle 14. Il verificarsi di tali eventi - avvisa la Protezione civile potrà comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle possibili forti raffiche di vento. È scattato il sistema di Protezione civile in particolare nei territori interessati alle condizioni meteo avverse.



L'assenza di precipitazioni continua a fare preoccupare il mondo dell'agricoltura. La situazione di siccità in questo periodo dell'anno non è inconsueta, ciononostante - sottolineano molti coltivatori - le prospettive non sono rosee: non piove da molte settimane e le ultime nevicate sono della prima metà di dicembre. E l'allarme nei giorni scorsi era arrivata anche dalla Coldiretti provinciale che evidenziava anche come la riserva artificiale di acqua del lago di Barcis sia fondamentale per l'agricoltura del Friuli occidentale. «Per questo nel progetto di sghiaiamento previsto dalla Regione è necessario tenere in considerazione gli aspetti dell'ambiente, della sicurezza idraulica ma anche dell'agricoltura. Come evidenzia questo periodo di siccità il lago è una risorsa indispensabile per l'agricoltura territoriale».