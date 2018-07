L'ex rugbista Martin Castrogiovanni all'Academy di Sacile

di Alessio Tellan

SACILE - Non solo calciatori. Sacile è terra dei protagonisti anche di altri sport. L'ultimo arrivo in ordine di tempo è quello dell', fotografato in città da alcuni ragazzi sacilesi nei pressi di piazzetta Manin. Inconfondibile look con barba e capelli raccolti in una coda, lo storico pilone della Nazionale italiana, di recente ritornato alla ribalta popolare con la partecipazione a Ballando con le stelle (in coppia con la maestra Sara Di Vairae), non si è sottratto al classico selfie. Anzi a giudicare dalla foto sembra anche di buon umore. Il rugbista in questi giorni si trova in Piancavallo per la, appuntamento estivo con il camp riservato ai più piccoli e in programma i primi di luglio.A differenza degli altri sportivi in pellegrinaggio dal nutrizionista Giuliano Poser, Castrogiovanni ha raccontato di essere passato in una farmacia del centro per aiutare il suo amico a quattro zampe che ha avuto qualche problema di natura non specificata. Non tutti sanno che il colosso oriundo ama i cani - ne ha tre, un bassotto a pelo lungo (Nano), un bulldog (Fatty), un bovaro del bernese (Ettore) - ed è stato protagonista di alcuni messaggi social contro l'abbandono. «Se andate in vacanza aveva scritto recentemente nel suo profilo Instagram abbandonate il cellulare, non il cane».