La serra di marijuana sul terrazzino di casa dell'anziano, in pieno centro storico a Porcia

PORDENONE - Un uomo, di 65 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pordenone, nella flagranza del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno scoperto in un appartamento di uno stabile residenziale situato nel centro di Porcia una coltivazione di piante di marijuana allestita in terrazzo, peraltro visibili da terra.



L'uomo aveva messo in piedi una vera e propria serra «fai da te» con lampada utilizzata per sostenere la crescita di 7 piante di marijuana. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati anche numerosi semi destinati a coltivazione, oltre a 4 grammi di hashish e una modesta quantità di marijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA