Malore mentre cammina sul monte Valinis: massaggio cardiaco dai compagni di gita guidati al telefono dai sanitari

MANIAGO (PORDENONE) - Un escursionista di 59 anni è stato soccorso tra le 12.30 e le 14.30 presso il monte Valinis e recuperato dall'elisoccorso regionale a seguito di un malore. L'uomo, di Fontanafredda, si trovava assieme alla moglie e ad altri escursionisti quando si è sentito male. I compagni di escursione gli hanno praticato il massaggio cardiaco guidati al telefono dalla Sores finché non è arrivato l'elicottero. Nel frattempo le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino si sono movimentate a piedi per raggiungere la quota di circa 700 metri dove l'uomo si trovava e dar supporto all'elisoccorso. L'elicottero ha potuto sbarcare l'équipe medico tecnica nelle vicinanze e recuperare a bordo la persona che nel frattempo era nuovamente cosciente ma comunque in serie condizioni di salute. La moglie dell'escursionista è stata accompagnata a valle dai Vigili del Fuoco.



Ultimo aggiornamento: 19:13

