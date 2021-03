Maltempo, alberi abbattuti dalle raffiche di vento, linee telefoniche interrotte e tetti pericolanti

PORDENONE - La sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Pordenone ha gestito numerose richieste di intervento in seguito al maltempo che da questa mattina, domenica 14 marzo, sta interessando la Destra Tagliamento.

I comuni maggiormente colpiti sono stati Aviano, Caneva, Fontanafredda, San Vito al Tagliamento, Zoppola, Azzano Decimo e Pinzano al Tagliamento. Tutti i distaccamenti provinciali sono stati coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza di alberi abbattuti dal forte vento, linee elettriche e telefoniche interrotte, coperture di edifici danneggiate.

In particolare si segnalano rimozioni di alberi lungo la strada provinciale 29 della Pedemontana ad Aviano tra Marsure e Giais, la messa in sicurezza di parti pericolanti di un tetto a San Vito al Tagliamento e la verifica di una copertura in eternit di un capannone a Caneva che a causa del vento ha fatto cadere alcune lastre su una pertinenza privata limitrofa.

Ultimo aggiornamento: 16:34

