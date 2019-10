Ragazza si sente male sul sentiero, il telefono non prende: panico

CIMOLAIS - Due escursionisti impegnati lungo il sentiero che dal campanile di Val Montanaia conduce al Rifugio Pordenone hanno chiesto aiuto, intorno alle 16, perché impossibilitati a continuare la discesa. In particolare una ragazza ha accusato un malore e non riusciva a scendere in autonomia. Il ragazzo che era con lei non poteva chiamare i soccorsi perché in quel punto il telefono non prende e anche per non allontanarsi dalla giovane. Due escursionisti di passaggio sono riusciti ad allertare il NUE 112 una volta scesi a Cimolais, dove hanno potuto ritrovare la rete per effettuare la chiamata.



Le squadre del soccorso alpino della Valcellina sono partite alle 16.15 da Cimolais per salire a piedi dal Rifugio Pordenone mentre sul posto sta arrivando anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia e rapidamente sono tratto in salvo la giovane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA