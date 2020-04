VALVASONE ARZENE - La comunità di Valvasone Arzene è in lutto per la morte della piccola Isabel Castellan, 8 anni, avvenuta all’ospedale Burlo Garofolo di Trieste. La bimba, dopo aver trascorso una giornata di festa, quella di Lunedì dell’angelo, assieme ai genitori, sorridendo alla vita, tra tante piccole cose gioiose, aveva iniziato a non sentirsi bene.



LA CORSA ALL’OSPEDALE Isabel è stata subito trasportata all’ospedale di San Vito e, successivamente, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, è stata portata d’urgenza in elicottero all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. Nonostante il prodigarsi dei medici, nella serata di venerdì la bimba è deceduta. Un evento improvviso. Ancora da capire. Ma è difficile trovare le parole adeguate per esprimere fino in fondo lo sgomento e il senso di angoscia che prova chi ha conosciuto e amato la piccola e lo sconforto che una perdita così repentina genera.



IL RICORDO Nata il 19 dicembre 2011, risiedeva nel borgo castellano con i genitori Cristina e Redi e amava tutto del proprio paese. «Isabel era una bimba speciale - la ricorda la mamma con grande forza, nonostante il dolore straziante - che amava la vita. Ci regalava ogni giorno una gioia e noi eravamo stupiti della sua grande energia. Faceva catechismo a Valvasone e frequentava i centri estivi ad Arzene. Le piaceva molto la religione. E poi faceva ginnastica artistica. Era dappertutto e tutti le volevano bene». Una bimba di 8 anni, che dava già una mano alla rievocazione storica Medioevo a Valvasone, con gli amati pony. «Mia figlia aveva un dono incredibile: a chi ha avuto la fortuna di poterla conoscere, rimaneva impressa le sua capacità di entrare in sintonia con le persone».



LA MUSICA Di recente Isabel si era avvicinata anche alla Filarmonica di Valvasone. «Per quel poco che è rimasta con noi ci ha riempiti di gioia» aggiunge la mamma. Il lutto che ha colpito la famiglia ha scosso la comunità di Valvasone Arzene e per tutto il giorno sono state numerose le attestazioni pervenute ai familiari. Anche via social. Come da parte di Gigliola: «Oggi è una brutta giornata, di quelle che la tristezza ti prende e non vuole andarsene: un angioletto è salito in cielo e il ricordo di chi è già lassù, rende tutto ancora più pesante». Don Domenico, anche a nome del gruppo di catechismo, ricorda Isabel «come una bimba sempre gioiosa, che giocava con tutti, desiderosa di vivere e di conoscere». Cordoglio, infine è stato espresso ai familiari dal sindaco Markus Maurmair: «È difficile trovare le parole per descrivere il dolore che ci ha colpito nell’apprendere di questo dramma. In questo momento buio, il nostro pensiero va ai genitori e ai familiari della bimba. Comprendiamo l’abisso di sofferenza nel quale vivono queste ore e vorremmo che sentissero intorno a loro l’abbraccio affettuoso e commosso di tutta la comunità di Valvasone Arzene». Ultimo aggiornamento: 09:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA