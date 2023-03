Tutta la comunità è unita nel dolore della famiglia Lorenzini per la tragica scomparsa di Daiana, la giovane di 36 anni deceduta lo scorso 8 marzo a seguito dello schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di sei giorni prima lungo l'autostrada A27, all'altezza dell'ultima galleria verso Belluno, quattro chilometri dopo l'uscita per Fadalto-lago di Santa Croce. Le esequie si terranno martedì 14 marzo alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Fosca di Selva di Cadore dove era originaria la donna, e saranno preceduti dal rosario, che verrà recitato nella stessa Chiesa il giorno precedente alle ore 19. Gli organi della giovane verranno donati. La notizia della scomparsa di Daiana Lorenzini ha lasciato sgomento e un profondo vuoto nel piccolo paese agordino, dove la giovane era molto conosciuta e aveva moltissimi amici, nonostante vivesse a Pordenone dove lavorava al comando della polizia locale. Era inoltre amante della natura e dedicava parte del suo tempo libero agli animali in difficoltà. Quel tragico pomeriggio stava proprio percorrendo il tratto autostradale per in direzione del suo paese d'origine quando l'automobile da lei condotta ha sbandato, fermando la sua corsa contro il muro della galleria. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi e i successivi tentativi di cure da parte del personale sanitario dell'ospedale Cà Foncello di Treviso. Non si esclude che all'origine del sinistro ci possa essere un malore occorso alla giovane. Alcuni testimoni che in quei drammatici momenti seguivano la Fiat Sedici condotta dalla giovane agordina, pare raccontino infatti di una dinamica anomala nella sbandata, con la conseguente lunga strisciata della fiancata dell'auto contro il muro della galleria. La giovane donna lascia la mamma Lia, il papà Giugno, il fratello Marvin con la compagna e la figlia, nonchè i tanti parenti e amici della Val Fiorentina.