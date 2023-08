Manager "illuminato" e dirigente del Calcio Zoppola, Mauro Vecchiettini muore per un malore a 58 anni

ZOPPOLA - Un malore improvviso si è portato via Mauro Vecchiettini, manager e padre di famiglia morto in ospedale a Udine a 58 anni. Sabato pomeriggio, il 29 luglio, Vecchiettini, conosciuto in paese per la sua passione per lo sport, in particolare per l’impegno dedicato per otto anni alla società Calcio Zoppola e per il ruolo di manager ai vertici di imprese con fatturato a sette zeri, si è sentito male in casa, in via Meduna. Viste le gravi condizioni, i medici hanno deciso per il trasferimento d’urgenza in Terapia intensiva a Udine dove nonostante le cure si è spento lunedì 30 luglio. Nel 2020 fu tra i primi a chiudere l'azienda in cui lavorava per le avvisaglie del Covid. Lascia la moglie e tre figli.

Ultimo aggiornamento: 20:59

