PORDENONE - È vivo grazie ai dipendenti della Kaiser Moro di Fiume Veneto, la ditta specializzata nella produzione di veicoli per il lavaggio di condotte e lo smaltimento che si trova a ridosso della rotonda di Moro, sulla Pontebbana. L'uomo - un cliente di nazionalità francese di 45 anni in Friuli per lavoro - ieri mattina si trovava nello stabilimento. Improvvisamente si è accasciato perdendo conoscenza. Non dava segni di vita quando in azienda hanno contattato il Numero unico di emergenza 112, ma accanto aveva degli angeli custodi che, in contatto con un infermiere della sala operativa della Sores di Palmanova, hanno seguito passo dopo passo tutte le istruzioni fornite dall'operatore per portare a termine le manovre di rianimazione cardiopolmonare.



LA STAFFETTA

Contemporaneamente la centrale ha dirottato a Fiume Veneto un'ambulanza e l'automedica con a bordo il primario del Dipartimento di emergenza, Tommaso Pellis, che alcuni anni fa, proprio alla Kaiser Moro, aveva tenuto un corso di primo soccorso. «Sono stati molto bravi, hanno fatto un ottimo lavoro - ha detto l'anestesista rianimatore complimentandosi con i dipendenti dell'azienda - Hanno seguito le indicazioni della Sores e la staffetta tra cittadino, centrale operativa e soccorso avanzato è stata ottimale. È vivo grazie a loro, perché quando noi siamo arrivati i segnali erano positivi».



IL MALORE

Il cuore del 45enne ha ripreso a battere. L'uomo è stato intubato, trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli e accolto nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi è riservata e bisognerà attendere le prossime 48 ore per comprendere come il paziente reagirà alle terapie. Il grave malore sarebbe stato ricondotto a un problema cardiaco. Secondo le testimonianze del personale dell'azienda di Fiume Veneto, il cliente arrivato dalla Francia già al mattino aveva avuto un malore, ma poi si era ripreso e non vi aveva dato troppo peso. Quando è andato alla Kaiser Moro la situazione è precipitata mettendo a repentaglio la sua vita.